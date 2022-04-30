Более 40 единиц техники и почти 90 специалистов ремонтируют дороги Черниговщины – ОП

Для ремонта дорог в Черниговской области в субботу, 30 апреля, было задействовано 89 рабочих и 42 единиц техники. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, дорожники производят ямочный ремонт покрытия путей горячим асфальтобетоном и пневмоструйным методом.

Также на трассе Н-27 Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч специалисты монтируют пролетное строение, а на 148 километре дороги М-01 производится очистка водоотводных лотков.

"Завершен разбор завалов на проспекте Мира 249 в Чернигове, вывезены остатки разрушений", – добавляет заместитель руководителя ОП.

Генеральная уборка продолжается и на территории Сумской области. Так, в Ахтырке коммунальщики вывозят стихийные свалки с территории Николаевского, Успенского и Соборного кладбищ.

Рабочие также разбирают завалы на Ахтырской ТЭЦ и приводят в порядок территорию городской больницы в Тростянце.

Тимошенко также отметил, что в селах Выровка и Раки осуществлено благоустройство территории, обрезку деревьев и благоустройство территории вокруг домов, которые получили повреждения во время боевых действий.

"На трассах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44 произведен ямочный ремонт дорожного покрытия", – говорит он.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда на данный момент выделен один миллиард гривен. Из них на нужды Черниговской области выделено 250 млн грн.

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