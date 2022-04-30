Татарчук та Хомич влипли у новий контрабандний скандал на Волинській митниці

Якщо Татарчук-Хомич продовжать кермувати на Волинській митниці, це кине тінь на Державну митну службу

Волинську митницю продовжують трясти скандали. Після призначення Миколи Татарчука її начальником у статусі в.о. тут майже щотижня нові події з контрабандою великих партій підакцизних товарів. Щоправда, здебільшого затримання перевізників відбуваються чомусь на території Польщі. А сам Татарчук разом зі своїм заступником Дмитром Хомичем поки що залишається безкарним. Якщо раніше ці обидва фігурували у скандалах навколо провезення контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги, то тепер вони відзначилися іншою схемою: порожні за документами фури насправді прямують до Євросоюзу під зав’язку заповнені цигарками.

У ніч на 29 квітня Митна служба Польщі запобігла спробі провезення контрабандних сигарет з території України на суму близько $1 млн. Раніше вантажний автомобіль, повністю завантажений сигаретами, перетнув український пункт митного пропуску Ягодин, будучи за документами порожнім. Про це повідомили джерела на Державній митній службі України. З приводу цього інциденту на Волинській митниці розпочалася службова перевірка. Польській стороні надіслано відповідні запити. Правоохоронні органи тим часом перевірять і причетність до цього інциденту Миколи Татарчука та Дмитра Хомича.

За даними джерел, фура з контрабандним вантажем належить перевізнику "Експрестранс-логістик", зареєстрованому у місті Ковель. Пункт пропуску Ягодин нібито порожня фура за документами перетнула о 02:40 ночі 29 квітня. Вона перевезла через кордон близько тисячі ящиків цигарок українського виробництва без акцизних марок. Українському митнику, який схвалив проїзд контрабандної фури, тепер доведеться пояснити, чиї вказівки він виконував.

Раніше ЗМІ повідомляли про впроваджену на Волинській митниці тіньову схему пропуску контрабанди під виглядом гуманітарних вантажів. За перепустку кожної машини з контрабандою, яка нібито везе "гуманітарку", митники просять від 30 до 35 тис. доларів США, залежно від товару. Також, згідно з отриманою з надійних джерел інформації, схема ввезення польських продуктів харчування та різноманітних товарів широкого споживання під виглядом гуманітарної допомоги передбачає спеціальний "тариф на кубометр", який становить 300 доларів США та за продукти 10 грн за кілограм. Обсяги контрабанди та тіньових фінансових потоків навколо неї настільки великі, що приховувати те, що відбувається, Миколі Татарчуку та Дмитру Хомичу, все складніше. Вдавати, що нічого не відбувається, далі просто неможливо.

Хоча раніше Волинська обласна військова адміністрація до зазначеного терміну 1 квітня так і не дочекалася від в.о. голови Волинської митниці Миколи Татарчука відповіді на свій запит щодо контрабанди під виглядом "гуманітарки". У запиті було зазначено конкретні номери машин, які, згідно з публікаціями у ЗМІ, використовувалися для провезення контрабанди. При цьому обладміністрація зазначала у своєму листі, що питання знаходиться на контролі Офісу Президента.

Очевидно, якщо Татарчук-Хомич продовжать керувати на Волинській митниці, це кине тінь на Державну митну службу та правоохоронні органи, які мають слідкувати за тим, що відбувається на кордоні. Адже без прикриття зверху навряд чи можливий той розмах, який набула контрабанда через Ягодин та інші пункти пропуску між Україною та Євросоюзом. Якщо ж Татарчук та Хомич діють без могутніх покровителів, на свій страх та ризик, очікувати на логічні результати службових перевірок на Волинській митниці залишилося недовго.