Татарчук и Хомич влипли в новый контрабандный скандал на Волынской таможне

Если Татарчук-Хомич продолжат рулить на Волынской таможне, это бросит тень на Государственную таможенную службу

Волынскую таможню продолжают сотрясать скандалы. После назначения Николая Татарчука ее начальником в статусе и.о. здесь едва ли не каждую неделю новые происшествия с контрабандой крупных партий подакцизных товаров. Правда, в основном, задержания перевозчиков происходят почему-то на территории Польши. А сам Татарчук вместе со своим замом Дмитрием Хомичем пока остается безнаказанным. Если раньше эта они оба фигурировала в скандалах вокруг провоза контрабанды под видом гуманитарной помощи, то теперь она отличилась другой схемой: пустые по документам фуры на самом деле следуют в Евросоюз под завязку заполненные сигаретами.

В ночь на 29 апреля Таможенная служба Польши пресекла попытку провоза контрабандных сигарет с территории Украины на сумму около $1 млн. Ранее грузовой автомобиль, полностью загруженный сигаретами, пересек украинский пункт таможенного пропуска Ягодин, будучи по документам пустым. Об этом "Телеграфу" сообщили источники на Государственной таможенной службе Украины. По поводу данного инцидента на Волынской таможне началась служебная проверка. Польской стороне отправлены соответствующие запросы. Правоохранительные органы, тем временем, проверят и причастность к этому инциденту Николая Татарчука и Дмитрия Хомича.

По данным источников, фура с контрабандным грузом принадлежит перевозчику "Экспрестранс-логистик", зарегистрированному в городе Ковель. Пункт пропуска Ягодин якобы пустая фура по документам пересекла в 02:40 ночи 29 апреля. Она перевезла через границу около тысячи ящиков сигарет украинского производства без акцизных марок. Украинскому таможеннику, который одобрил проезд контрабандной фуры, теперь придется пояснить, чьи указания он при этом выполнял.

Ранее СМИ сообщали о внедренной на Волынской таможне теневой схеме пропуска контрабанды под видом гуманитарных грузов. За пропуск каждой машины с контрабандой, которая якобы везет "гуманитарку", таможенники просят от 30 до 35 тыс. долларов США, в зависимости от товара. Также, согласно полученной из надежных источников информации, схема ввоза польских продуктов питания и разнообразных товаров широкого потребления под видом гуманитарной помощи предусматривает специальный "тариф на кубометр", который составляет 300 долларов США и за продукты 10 грн за килограмм. Объемы контрабанды и теневых финансовых потоков вокруг нее настолько велики, что скрывать происходящее Николаю Татарчуку и Дмитрию Хомичу все сложнее. Делать вид, что ничего не происходит, дальше просто невозможно.

Хотя ранее Волынская областная военная администрация к обозначенному сроку 1 апреля так и не дождалась от и.о. главы Волынской таможни Николая Татарчука ответа на свой запрос относительно контрабанды под видом "гуманитарки". В запросе были указаны конкретные номера машин, которые, согласно публикациям в СМИ, использовались для провоза контрабанды. При этом обладминистрация указывала в своем письме, что вопрос находится на контроле Офиса Президента.

Очевидно, если Татарчук-Хомич продолжат рулить на Волынской таможне, это бросит тень на Государственную таможенную службу и правоохранительные органы, которые должны следить за происходящем на границе. Ведь без прикрытия сверху вряд ли возможен тот размах, который приобрела контрабанда через Ягодин и другие пункты пропуска в между Украиной и Евросоюзом. Если же Татарчук и Хомич действуют без могущественных покровителей, на свой страх и риск, ожидать логических результатов служебных проверок на Волынской таможне осталось недолго.