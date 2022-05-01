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На Донбасі загинув захисник Донецького аеропорту, кіборг "Багдад" (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Багдад" пройшов війну в Іраку та вісім років захищав Україну Новина оновлена 01 травня 2022, 08:38
"Багдад" пройшов війну в Іраку та вісім років захищав Україну

За місяць до смерті військовослужбовця контузило на фронті

У ніч із 30 квітня на 1 травня стало відомо про загибель українського військовослужбовця, який брав участь у боях за Донецький аеропорт (2014-2015), Руслана Боровика. Багатьом боєць був більш відомий завдяки позивному "Багдад", який він отримав через своє минуле — був на війні в Іраку.

Про смерть героя повідомив його знайомий Ярослав Бондаренко у Facebook.

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Руслана Боровика називають Людиною з великої літери, готовою завжди підтримати та допомогти. Він служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді, чудово знав військову справу, а ще любив фотографувати.

"Місяць тому отримав контузію, але не покинув свого відділення і продовжував палити техніку російських окупантів", — зазначив Бондаренко.

Руслан Боровик
Руслан Боровик

Із військовою службою Руслан Боровик був пов’язаний не один десяток років, адже свого часу підписав контракт із ЗСУ. У 2004-2005 роках перебував на місіях в Іраку. До 2014 року тривалий час пропрацював інкасатором у банку, доки в Україну не прийшла війна.

Із 2014-го і до останнього дня він жив фронтом. Десантник та гранатометник, захищав ДАП, де отримав поранення в ногу. Однак йому вдалося вижити і пізніше показати всьому світу, яке пекло довелося пройти українським військовослужбовцям в аеропорту Донецька. Фотовиставку із життям "кіборгів" Боровик презентував у 2015 році.

Фотоапарат був невід’ємною частиною життя
Фотоапарат був невід’ємною частиною життя

Сам "Багдад" зізнавався, що фотографував, щоб трохи відволіктися від війни, а не для майбутніх виставок. Проте все вирішилося само собою.

До повномасштабного вторгнення він перебував у статусі демобілізованого, працюючи з ветеранами АТО/ООС, брав участь у Маршах захисників та інших подібних заходах.

Під час одного з парадів на Хрещатику
Під час одного з парадів на Хрещатику

У Руслана Боровика залишилися дві доньки та дружина. Варто зазначити, що одну з дочок "Багдада", Ганнусю, знала свого часу чи не вся Україна — 2020 року на Параді до Дня Незалежності вона марширувала на чолі колони ДШВ у блакитному береті десантника та сукенці.

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Раніше "Телеграф" розповідав про хоробру самопожертву українського льотчика Дмитра Чумаченка, який ціною свого життя врятував сотні мирних українців. Загиблому захиснику було лише 26 років.

Трохи згодом нам вдалося поспілкуватися з вдовою Чумаченко — Крістіною. Вона розповіла багато подробиць про життя героя.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Втрати #Загиблий #Кіборг
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