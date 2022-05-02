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УЗ допоможе знайти тимчасове місце проживання людям, які евакуюються із зони бойових дій

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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УЗ допоможе знайти тимчасове місце проживання людям, які евакуюються із зони бойових дій Новина оновлена 02 травня 2022, 18:16

На залізничних вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій стюарди "Укрзалізниці" допомагатимуть людям, які евакуюються із зони бойових дій, визначитися з місцем їх майбутнього поселення.

Це стане можливим завдяки реалізації спільного проєкту УЗ, Мінцифри та Офісу Президента України "Там, де вас чекають", який покликаний спростити процес евакуації, пошуку житла та отримання гумдопомоги. Про це повідомляється у Telegram-каналі УЗ.

"На п'яти "відправляючих" вокзалах — у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій — стюарди реєструватимуть тих, хто евакуюється, в єдиній системі та допомагатимуть визначитися з місцем майбутнього тимчасового поселення", — зазначає УЗ.

На "приймаючих" вокзалах у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську евакуйованих, які були зареєстровані, зустрічатимуть інші співробітники залізниці та волонтери, а представники місцевої влади доставлятимуть їх до місця поселення.

В УЗ підкреслили, що зареєструватись у системі можна буде не тільки на вокзалі, але й в деяких поїздах та через контактний центр Укрзалізниці за номером 0 800 503 111.

На спеціальному сайті, який створило Мінцифри, можна подивитися кількість місць, які кожна область може запропонувати для безкоштовного розселення тимчасово переміщених громадян України. Також там можна знайти номери телефонів контактних центрів в кожній області, куди можна звертатися самостійно із відповідним запитом.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що враховуючи стратегічне значення "Укрзалізниці", урядом було прийнято рішення про перенаправлення 18 млрд з програм Мінінфраструктури на потреби компанії.

Теги:
#Укрзалізниця #Переселенці #УЗ #Олександр Кубраков
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