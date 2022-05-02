Укр

УЗ поможет найти временное место жительства людям, которые эвакуируются из зоны боевых действий

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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УЗ поможет найти временное место жительства людям, которые эвакуируются из зоны боевых действий Новость обновлена 02 мая 2022, 18:16

На железнодорожных вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой стюарды "Укрзализниці" будут помогать людям, которые эвакуируются из зоны боевых действий, определиться с местом их будущего поселения.

Это станет возможным благодаря реализации совместного проекта УЗ, Минцифры и Офиса Президента Украины "Там, где вас ждут", призванного упростить процесс эвакуации, поиска жилья и получения гумпомощи. Об этом сообщается в Telegram-канале УЗ.

"На пяти "отправляющих" вокзалах — в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой — стюарды будут регистрировать эвакуируемых в единой системе и помогать определиться с местом будущего временного поселения", — отмечает УЗ.

На принимающих вокзалах во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске эвакуированных, которые были зарегистрированы, будут встречать другие сотрудники железной дороги и волонтеры, а представители местной власти будут доставлять их к месту поселения.

В УЗ подчеркнули, что зарегистрироваться в системе можно будет не только на вокзале, но и в некоторых поездах и через контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111.

На специальном сайте, созданном Минцифры, можно посмотреть количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения временно перемещенных граждан Украины. Также там можно найти телефонные номера контактных центров в каждой области, куда можно обращаться самостоятельно с соответствующим запросом.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что учитывая стратегическое значение "Укрзализныци", правительством было принято решение о перенаправлении 18 млрд из программ Мининфраструктуры на нужды компании.

Теги:
#Укрзализныця #Переселенцы #УЗ #Александр Кубраков
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