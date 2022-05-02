УЗ поможет найти временное место жительства людям, которые эвакуируются из зоны боевых действий

На железнодорожных вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой стюарды "Укрзализниці" будут помогать людям, которые эвакуируются из зоны боевых действий, определиться с местом их будущего поселения.

Это станет возможным благодаря реализации совместного проекта УЗ, Минцифры и Офиса Президента Украины "Там, где вас ждут", призванного упростить процесс эвакуации, поиска жилья и получения гумпомощи. Об этом сообщается в Telegram-канале УЗ.

"На пяти "отправляющих" вокзалах — в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой — стюарды будут регистрировать эвакуируемых в единой системе и помогать определиться с местом будущего временного поселения", — отмечает УЗ.

На принимающих вокзалах во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске эвакуированных, которые были зарегистрированы, будут встречать другие сотрудники железной дороги и волонтеры, а представители местной власти будут доставлять их к месту поселения.

В УЗ подчеркнули, что зарегистрироваться в системе можно будет не только на вокзале, но и в некоторых поездах и через контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111.

На специальном сайте , созданном Минцифры, можно посмотреть количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения временно перемещенных граждан Украины. Также там можно найти телефонные номера контактных центров в каждой области, куда можно обращаться самостоятельно с соответствующим запросом.