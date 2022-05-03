"Зірковий час України": Джонсон виступить перед Радою та анонсує нову партію військової допомоги

Виступ має збігтися з поновленням роботи посольства у Києві

Прем’єр Великобританії збирається виступити перед Верховною Радою і має намір повідомити про надання нового пакету військової допомоги Україні.

Як повідомляє CNN, глава уряду країни Борис Джонсон повинен виступити перед Радою з відеозв’язку 3 травня.

Згідно з пресрелізом Даунінг Стріт, у своєму зверненні Джонсон має намір нагадати, що парламент Британії продовжував проводити збори під час Другої світової війни, так само як і українська зараз. Ці часи в історії Сполученого Королівства увійшли як "зірковий час".

"А це зірковий час України, епічна глава у вашій національній історії, яку пам’ятатимуть і розповідатимуть майбутнім поколінням", — йдеться у заяві Джонсона.

Також він має намір сказати, що пишається тим, що Британія опинилася у списку друзів України у цей час.

Джонсон також анонсує виділення на потреби ЗСУ ще 375 мільйонів доларів. Нові поставки включатимуть засоби РЕБ, контрбатарейні радари, прилади нічного бачення та іншу апаратуру.

Крім того, зазначається, що його виступ має збігтися з відкриттям посольства у Києві, яке було евакуйовано перед початком бойових дій.

Як повідомлялося раніше, Джонсон раніше підтвердив слова інших членів уряду Британії про те, що Україна має повне право завдавати ударів по території росії, у тому числі і зі зброї, яку поставила його країна.