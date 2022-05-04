Зеленський заявив про другий етап війни з росією та розповів, яким буде третій

Президент переконаний, що все одразу отримати просто неможливо. Першочергово потрібно зробити все, щоб зупинити війну, а потім уже вступить в силу і дипломатія

Україна зараз перебуває на другому етапі війни з росією, адже перший, а саме зупинка просування агресора вглиб держави, вже було успішно пройдено. Повна перемога над загарбником планується у три етапи.

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Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського, оприлюдненій у середу, 4 травня, — пише "РБК-Україна".

"Сьогодні бажано зробити перший етап, було, і ми його зробили – зупинити росію, її просування вперед. Ми це зробили. Другий етап – максимально зробити так, щоб росія відійшла з нашої території. Зараз ми знаходимося у другому етапі", – зазначив він.

Що стосується третього завершального, на думку гаранта, етапу, то Вже третім етапом, то ним повинно стати повне відновлення територіальної цілісності Україні.

"Там, де можна знайти ті чи інші компроміси, людські, завдяки діалогу на словах, а не зброєю. Там Україна це робитиме, але показуючи свою позицію, як рівноправний партнер у будь-якому діалозі", — підсумував президент.

Окрім того, Зеленський додав, що Україна вважатиме, що перемогла у війні з росією тоді, коли повністю витіснить загарбницькі війська на ті позиції, на яких вони перебували до 24 лютого, а після поверне тимчасово окупований Крим.

За словами Верховного Головнокомандувача, відновлення територіальної цілісності є для української держави першочерговою задачею.

"Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасовому окупованому півострові Крим буде складно і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, бо будь-яка війна закінчується дипломатією", – додав він.

Також глава держави заявив, що навіть не сумнівається в тому, що Україна повністю витіснить агресора і кривава війна все ж закінчиться перемовинами, проте, коли саме це станеться, він поки що сказати не готовий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні український президент вперше з дня повномасштабного вторгнення росії виступ перед Верховною Радою. Компанію йому склав британський союзник України прем'єр-міністр Борис Джонсон.