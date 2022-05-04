Івко: 30 тимчасових переправ вже функціонують, 700 км доріг відновлюють

Підрядники працюють на звільнених від окупантів Київщині, Сумщині, Житомирщині та Чернігівщині

Укравтодор робить генеральне прибирання доріг, постраждалих внаслідок бойових дій (більш ніж 700 кілометрів) та розмінованих вулиць Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера від спаленої техніки та сміття. Наразі забезпечили проїзд 30 тимчасовими переправами.

Про це у колонці на ЛІГА.net повідомив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко.

"Це, передусім, штучні споруди на "дорогах життя" до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Іванкова. Вчора ввечері відкрили рух по "Варшавській трасі" з Києва до Житомира завдяки мосту через річку Тетерів. Загалом на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин через війну було знищено три мости", — розповів Івко.

За його словами, майже місяць підрядники працюють на звільнених від окупантів Київщині, Сумщині, Житомирщині та Чернігівщині. За кілька кілометрів від лінії зіткнення – на Харківщині. Попри обстріли, шляховики відновлюють інфраструктуру Миколаївщини.

"Очищення доріг, зведення тимчасових переправ, ямковий ремонт – усі ці роботи дозволяють вчасно довезти поранених до лікарень, евакуювати людей з-під обстрілів, доставляти нашим громадянам воду, їжу та медикаменти, перевозити вантажі та реанімовувати економіку країни", — підкреслив Івко.

Також в Укравтодорі зазначають, що наразі деякі населені пункти досі залишаються відрізаними, бо доступитися до знищених штучних споруд поки не має можливості, але їхнє відновлення є пріоритетним завданням для працівників дорожньої галузі.

Нагадаємо, як раніше повідомив Івко, через війну постраждали близько 23 тисяч км доріг. Державне агентство автомобільних доріг України перейшло на "військові рейки" і зараз працює на двох напрямках: відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях та підготовка відбудови дорожньої інфраструктури.