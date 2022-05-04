Ивко: 30 временных переправ уже функционируют, 700 км дорог восстанавливают

Подрядчики работают на освобожденных от оккупантов Киевской, Сумской, Житомирской и Черниговской.

Укравтодор делает генеральную уборку дорог, пострадавших в результате боевых действий (более 700 километров) и разминированных улиц Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озера от сожженной техники и мусора. В настоящее время обеспечили проезд по 30 временным переправам.

Об этом в колонке на ЛІГА.net сообщил первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко.

"Это, прежде всего, искусственные сооружения на "дорогах жизни" в Чернигов, Ирпень, Бучу, Гостомель, Иванков. Вчера вечером открыли движение по "Варшавской трассе" из Киева в Житомир благодаря мосту через реку Тетерев. В целом на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин из-за войны были уничтожены три моста", — рассказал Ивко.

По его словам, почти месяц подрядчики работают на освобожденных от оккупантов Киевской, Сумской, Житомирской и Черниговской. В нескольких километрах от линии столкновения – в Харьковской области. Несмотря на обстрелы, дорожники восстанавливают инфраструктуру Николаевщины.

"Очистка дорог, строительство временных переправ, ямочный ремонт – все эти работы позволяют вовремя довезти раненых в больницы, эвакуировать людей из-под обстрелов, доставлять нашим гражданам воду, еду и медикаменты, перевозить грузы и реанимировать экономику страны", — подчеркнул Ивко.

Также в Укравтодоре отмечают, что в настоящее время некоторые населенные пункты до сих пор остаются отрезанными, потому что подступиться к уничтоженным искусственным сооружениям пока нет возможности, но их восстановление является приоритетной задачей для работников дорожной отрасли.

Напомним, как ранее сообщил Ивко, из-за войны пострадали около 23 тысяч км дорог. Государственное агентство автомобильных дорог Украины перешло на "военные рельсы" и сейчас работает на двух направлениях: восстановление транспортного сообщения на освобожденных территориях и подготовка восстановления дорожной инфраструктуры.