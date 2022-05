Росіяни атакували два нових напрямки: британська розвідка опублікувала нову карту бойових дій

Суттєвих просувань у ворожої армії немає, але спроби наступу були

У четвер, 5 травня, британська розвідка опублікувала нову карту бойових дій в Україні, на якій видно, як змінився розклад сил у війні з російськими окупантами.

Відповідний допис з'явився у Twitter-акаунті Міноборони Великої Британії.

Судячи з опублікованих даних, попри спроби штурму з боку окупантів, українські військові продовжують відбивати ворожу армію з території маріупольського заводу "Азовсталь" й захищати мирних жителів, які там переховуються через неможливість евакуюватися.

При цьому помітно, що ЗСУ перейшли у контрнаступ на південному та східному фронтах країни й намагаються відтіснити російську армію із зайнятих нею позицій.

Якщо порівняти дані карт за 4 та 5 травня, то можна побачити два нові місця удару в Україні — під Херсоном та в Ізюмі Харківської області.

Карта бойових дій в Україні за 5 травня

Карта бойових дій в Україні за 4 травня

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ситуація на фронтах станом на 18:00 5 травня має такий вигляд:

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів. На Донецькому напрямку противник намагався заволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.

противник намагався заволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав. На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнанні позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнанні позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів. Не припиняється застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.

