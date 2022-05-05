Росіяни атакували два нових напрямки: британська розвідка опублікувала нову карту бойових дій
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Суттєвих просувань у ворожої армії немає, але спроби наступу були
У четвер, 5 травня, британська розвідка опублікувала нову карту бойових дій в Україні, на якій видно, як змінився розклад сил у війні з російськими окупантами.
Відповідний допис з'явився у Twitter-акаунті Міноборони Великої Британії.
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Судячи з опублікованих даних, попри спроби штурму з боку окупантів, українські військові продовжують відбивати ворожу армію з території маріупольського заводу "Азовсталь" й захищати мирних жителів, які там переховуються через неможливість евакуюватися.
При цьому помітно, що ЗСУ перейшли у контрнаступ на південному та східному фронтах країни й намагаються відтіснити російську армію із зайнятих нею позицій.
Якщо порівняти дані карт за 4 та 5 травня, то можна побачити два нові місця удару в Україні — під Херсоном та в Ізюмі Харківської області.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ситуація на фронтах станом на 18:00 5 травня має такий вигляд:
- На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.
- На Донецькому напрямку противник намагався заволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.
- На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнанні позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.
- Не припиняється застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.
Раніше "Телеграф" публікував карти бойових дій в Україні за даними The Institute for the Study of War.
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