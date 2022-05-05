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Росіяни атакували два нових напрямки: британська розвідка опублікувала нову карту бойових дій

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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ЗСУ продовжують тримати оборону на всіх фронтах Новина оновлена 05 травня 2022, 18:21
ЗСУ продовжують тримати оборону на всіх фронтах

Суттєвих просувань у ворожої армії немає, але спроби наступу були

У четвер, 5 травня, британська розвідка опублікувала нову карту бойових дій в Україні, на якій видно, як змінився розклад сил у війні з російськими окупантами.

Відповідний допис з'явився у Twitter-акаунті Міноборони Великої Британії.

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Судячи з опублікованих даних, попри спроби штурму з боку окупантів, українські військові продовжують відбивати ворожу армію з території маріупольського заводу "Азовсталь" й захищати мирних жителів, які там переховуються через неможливість евакуюватися.

При цьому помітно, що ЗСУ перейшли у контрнаступ на південному та східному фронтах країни й намагаються відтіснити російську армію із зайнятих нею позицій.

Якщо порівняти дані карт за 4 та 5 травня, то можна побачити два нові місця удару в Україні — під Херсоном та в Ізюмі Харківської області.

Карта бойових дій в Україні за 5 травня
Карта бойових дій в Україні за 5 травня
Карта бойових дій в Україні за 4 травня
Карта бойових дій в Україні за 4 травня

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ситуація на фронтах станом на 18:00 5 травня має такий вигляд:

  • На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.
  • На Донецькому напрямку противник намагався заволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.
  • На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнанні позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.
  • Не припиняється застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.

Раніше "Телеграф" публікував карти бойових дій в Україні за даними The Institute for the Study of War.

Теги:
#Україна #Росія #Мапа #Війна #Бойові дії #Британська розвідка
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