Уряд спрощує процес отримання статусу безробітного та стимулюватиме працевлаштування переселенців

Статус безробітного можуть отримати ті, хто не мав можливості офіційно припинити трудові відносини

В рамках підтримки ринку праці в умовах війни урядом було внесено ряд змін у законодавство в сфері допомоги безробітним. Зокрема, відповідним особам відтепер буде простіше встати на облік, а роботодавців додатково стимулюватимуть для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Відповідний закон 2220-ІХ сьогодні підписав Президент Володимир Зеленський, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

За словами Свириденко, процедура надання статусу безробітного значно спрощена – відтепер не потрібно приходити в центр зайнятості, достатньо лише підтвердити статус за телефоном або електронною поштою. Окрім того, переселенці матимуть можливість одразу отримати відповідний статус після реєстрації.

"Усім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з 1-го дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю", – зазначила вона.

Також статус безробітного можуть отримати ті, хто не мав можливості офіційно припинити трудові відносини на попередньому місці роботи. У свою чергу, внутрішньо переміщеним особам надаватиметься допомога у відкритті власного бізнесу, а роботодавці матимуть стимул брати переселенців на роботу.

"Вдосконалена програма надання допомоги по частковому безробіттю. Вона пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг)", – розповіла Свириденко.

Міністерка наголосила, що уряд і надалі продовжуватиме політику максимального стимулювання ринку праці задля того, аби якомога більше українців змогли отримати роботу в умовах війни.

Як раніше зазначала Юлія Свириденко, торгівельна підтримка України з боку міжнародних партнерів буде збільшуватися, а санкції проти рф та білорусі матимуть більш суворий характер.