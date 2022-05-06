Правительство упрощает процесс получения статуса безработного и будет стимулировать трудоустройство переселенцев

Статус безработного могут получить те, у кого не было возможности официально прекратить трудовые отношения

В рамках поддержки рынка труда в условиях войны правительством был внесен ряд изменений в законодательство в сфере помощи безработным. В частности, соответствующим лицам теперь будет проще встать на учет, а работодателей будут дополнительно стимулировать для трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

Соответствующий закон 2220-ІХ сегодня подписал Президент Владимир Зеленский, сообщила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

По словам Свириденко, процедура предоставления статуса безработного значительно упрощена – теперь не нужно приходить в центр занятости, достаточно подтвердить статус по телефону или по электронной почте. Кроме того, переселенцы смогут сразу получить соответствующий статус после регистрации.

"Всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и людям на территориях активных боевых действий статус безработного будет предоставляться с 1-го дня регистрации в центре занятости и будет назначаться пособие по безработице", – отметила она.

Также статус безработного могут получить те, у кого не было возможности официально прекратить трудовые отношения на предыдущем месте работы. В свою очередь, внутренне перемещенным лицам будет предоставляться помощь в открытии собственного бизнеса, а у работодателей будет стимул брать переселенцев на работу.

"Усовершенствована программа предоставления пособия по частичной безработице. Она распространится на малые предприятия и физических лиц-предпринимателей в случае потери работниками части зарплаты из-за остановки или сокращения производства (выполнение работ, оказания услуг)", – рассказала Свириденко.

Министр подчеркнула, что правительство и в дальнейшем будет продолжать политику максимального стимулирования рынка труда для того, чтобы как можно больше украинцев смогли получить работу в условиях войны.

Как ранее отмечала Юлия Свириденко, торговая поддержка Украины со стороны международных партнеров будет увеличиваться, а санкции против россии и беларуси будут носить более серьезный характер.