"Він приречений і втратить все": Зеленський потужно звернувся до українців 9 травня і спрогнозував кінець путіна

Українці б'ються за свободу для своїх дітей, а отже, неодмінно переможуть

У понеділок, 9 травня, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він заявив, що українці ніколи не забудуть тих подвигів, які зробили їх предки та, натякаючи на криваву росію, додав, що зовсім скоро в Україні буде вже два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного.

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"Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України! ", — сказав гарант.

Звернення Володимира Зеленського

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у неділю, 8 травня, президент України Зеленський оприлюднив звернення до українців на честь Дня пам'яті та примирення, в якому вкотре наголосив, що не сумнівається у перемозі над росією та натякнув кривавому диктатору країни-агресора путіну, що "зло тривалий час ховатися в бункері не зможу і розплата неодмінно настане".