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Арестович назвав головну загрозу використання росіянами радянських ракет: жертв буде більше

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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російська ракета Х-22 Новина оновлена 10 травня 2022, 09:33
російська ракета Х-22

росія почала застосовувати проти мирного населення України дуже неточні ракети, тож жертв може стати більше

Армія нацистських загарбників розпочала використовувати на війні в Україні ракети застарілого типу озброєння ще часів СРСР. Ці шеститонні надзвукові крилаті протикорабельні ракети дуже потужні, проте, головна їхня біда — погрішність під час попадання в ціль від 200 до 300 метрів.

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Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час свого чергового інтерв'ю з Марком Фейгіним.

"Тобто вони дуже-дуже неточні. І це означає, що кількість промахів буде більшою, і потраплятимуть вони частіше по цивільних об'єктах. З іншого боку, це означає, що високоточну зброю вони економлять", — повідомив український чиновник.

Варто відзначити, що ракети Х-22 були прийняті на озброєння в СРСР ще в 1968, але десятки років їх не використовували. Увесь цей час вони перебували на російських складах.

Інтерв'ю Олексія Арестовича

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник глави ОП Олексій Арестович розповів про новий план кривавого російського диктатора путіна в Україні та дав прогноз на подальший розвиток війни з росією.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Ракети #СРСР #Озброєння
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