Три чверті торгівлі: скільки грошей втрачає Україна через блокаду портів росією

Україна не може вивезти близько 90 млн тонн виробленої аграрної продукції

Світ вже відчуває наслідки військової агресії російської федерації проти України через те, що судноплавство у Чорному морі було заблоковано. Наразі близько 70 українських судів перебувають у портах та не експортують продукцію через систематичні обстріли з боку країни-агресора.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Про це у своєму черговому інтерв’ю для РБК-Україна розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наголосивши, що станом на сьогоднішній день Україна не в змозі вивезти приблизно близько 90 млн тонн виробленої в країні аграрної продукції.

"Деякі кораблі були вимушені зайти в порти із зовнішніх рейдів через обстріли, пошкодження, загибель членів екіпажу. Зараз у морських портах України заблоковано майже 70 суден, у тому числі 10 — в Одеському порту. Переважна кількість кораблів — балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи", — повідомив він.

За словами Шмигаля, частину запасів все ж вдалося вивезти автомобільним транспортом і залізницею, проте інший вантаж все ще перебуває у "блоці" через систематичні обстріли росією. Деякий з них знаходиться на тимчасово окупованих російськими нацистами територіях.

Окрім того, глава українського уряду додав, що через блок портів Україна кожного дня втрачає до 170 млн доларів, а експортна спроможність держави стала меншою більше аніж на половину.

Українські порти під час війни

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський звернувся до США з проханням надати Києву зброю, котра допоможе Україні розблокувати порти у Чорному морі.