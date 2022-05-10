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"В Україні прекрасні люди": викрадений російським мародером у Броварах ноутбук знайшли у танку і повернули власниці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Ліквідований танк окупантів Новина оновлена 10 травня 2022, 17:23
Ліквідований танк окупантів

Навіть попри нестерпно тяжкі умови, в яких українці живуть понад два місяці, вони не полишають людяності

Звичайний українець знайшов у підбитому російському танку ноутбук, проте не привласнив його, як зробив би, напевно, кожен російський вояка, а витратив свій дорогоцінний час, аби знайти його власницю та повернути їй викрадену річ.

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Дивовижною історією, яка чітко відображає світлу українську душу та чесність українців, на своїй сторінці в соцмережі поділився паблік "Погляд Київщина"", посилаючись на Світлану Ракицьку.

За словами жінки, її будинок, який розташований неподалік Броварів, обікрали російські військові. Вони викрали з помешкання усі цінні речі, до списку яких увійшов і ноутбук матері. Жінка тривалий час працює вчителем і саме ця техніка допомагала їй проводити онлайн-уроки з учнями.

"Наш будинок під Броварами розмародерили оті не-люди. Сьогодні мамі зателефонував чоловік, на ім'я Віктор, який в знищеному російському танку знайшов її ноут, визначив телефон хазяйки і вирішив повернути вкрадені речі. Я навіть не знаю, що мене тішить більше: чи те, що в Україні такі прекрасні люди, чи ж те, що карма спрацювала так швидко!", — йдеться в тексті публікації.

Ноутбук вже встиг повернутися до своєї власниці
Ноутбук вже встиг повернутися до своєї власниці

Також жінка додала, що чоловік вже встиг повернути вкрадену річ її мамі і вона вже змогла поновити свої дистанційні уроки зі школярами. Наостанок Світлана подякувала чесному рятівнику та відзначила, що тішиться з того, які прекрасні люди живуть в Україні.

"Велика вдячність пану Віктору, який не пошкодував свого часу аби знайти власника. Звичайний українець повернув вчительці ноут, за допомогою якого вона дистанційно навчає дітей, той ноут, який вкрала істота, яка може в школу і ходила у себе у рф, але точно нічого не навчилася. Слава Україні!", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав історію про "Тітку-суп" із Маріуполя, котра більше двох місяців годувала людей на "Азовсталі" та втілювала в життя гастрономічні мрії малечі, які вони малювали на папері.

Теги:
#Війна #Мародерство #Військовий #ЗСУ
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