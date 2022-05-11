Гайворонською вузькоколійкою розпочав курсувати денний поїзд Укрзалізниці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 30
На першому рейсі курсували два раритетних пасажирські вагони Pafawag та паротяг Гр-280
Додатковий денний приміський поїзд Укрзалізниці Гайворон — Рудниця почав ходити раритетною Гайворонською вузькоколійкою. Це найдовший маршрут вузькоколійки в Європі — близько 130 км, повідомляє Укрзалізниця.
Доданий денний поїзд №6271/6274 курсує тричи на тиждень — по вівторках, п’ятницях та неділях.
"Вузькоколійка наразі активно використовується також переселенцями, які знайшли в регіоні тимчасовий прихисток від війни. Тільки в Гайвороні та Бершаді їх близько 10 тисяч!" — повідомляє УЗ.
Приміське сполучення Гайворонською вузькоколійкою, яка сполучає Вінницьку та Кіровоградську області, було відновлено у жовтні 2021 року після півторарічного простою.
На першому рейсі для журналістів та активістів залізничного руху курсували два раритетних пасажирські вагони Pafawag та паротяг Гр-280.
"Відновлення цього сполучення важливе ще й тому, що вузькоколійна залізниця (ширина колії 750 мм) — це об’єкт історико-культурного та технічного надбання нашої країни". — йдеться у повідомленні УЗ.
Раніше за участю УЗ створили проєкт, за допомогою якого вимушені переселенці можуть знайти житло в інших регіонах країни.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-