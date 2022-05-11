Укр

По Гайворонской узкоколейке начал курсировать дневной поезд Укрзализныци

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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По Гайворонской узкоколейке начал курсировать дневной поезд Укрзализныци Новость обновлена 11 мая 2022, 11:37

На первом рейсе курсировали два раритетных пассажирских вагона Pafawag и паровоз Гр-280.

Дополнительный дневной пригородный поезд Укрзализныци Гайворон — Рудница начал ходить по раритетной Гайворонской узкоколейке. Это самый длинный маршрут узкоколейки в Европе — около 130 км, сообщает Укрзализныця.

Добавленный дневной поезд №6271/6274 курсирует три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

"Узкоколейка сейчас активно используется также переселенцами, которые нашли в регионе временное убежище от войны. Только в Гайвороне и Бершади их около 10 тысяч!" — сообщает УЗ.

Пригородное сообщение по Гайворонской узкоколейке, соединяющей Винницкую и Кировоградскую области, было восстановлено в октябре 2021 года после полуторагодичного простоя.

На первом рейсе для журналистов и активистов железнодорожного движения курсировали два раритетных пассажирских вагона Pafawag и паровоз Гр-280.

"Возобновление этого сообщения важно еще и потому, что узкоколейная железная дорога (ширина пути 750 мм) — это объект историко-культурного и технического достояния нашей страны". — говорится в сообщении УЗ.

Ранее при участии УЗ создали проект, с помощью которого вынужденные переселенцы могут найти жилье в других регионах страны.

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#Укрзализныця #Переселенцы
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