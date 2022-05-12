Родина загиблого українського бійця отримає новий будинок у Дмитрівці замість зруйнованого окупантами – ОП

У рамках пілотного проєкту по відновленню зруйнованого житла у Дмитрівці на Київщині будують нове житло для рідних загиблого під Ізюмом українського воїна, оселя якого була знищена російськими окупантами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Україна, на відміну від рф, пам'ятає своїх загиблих героїв, і піклується про їхні сім'ї", — заявив він.

За словами Тимошенка, завершити будівництво нового житла для родини бійця планують вже за місяць.

"Відважні люди заслуговують на підтримку держави!", — підкреслив заступник керівника ОП.

Він нагадав, що розташована у Бучанському районі Дмитрівка героїчно пережила окупацію військами держави-терориста рф.

"Дмитрівка, разом зі своїм сільським головою Тарасом Дідичем, не просто пережили окупацію, а й спромоглися не опускати прапор України з сільської ради, показуючи окупантам, що їм тут не раді!", — розповів Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що нове житло отримають також і вимушені переселенці. Упродовж цього року планується надати 53 тис. квартир для 186 тис. внутрішньо переміщених осіб.

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