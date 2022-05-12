Семья погибшего украинского бойца получит новый дом в Дмитровке вместо разрушенного оккупантами – ОП

В рамках пилотного проекта по восстановлению разрушенного жилья в Дмитровке Киевской области строят новое жилье для родных погибшего под Изюмом украинского воина, дом которого был уничтожен российскими оккупантами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Украина, в отличие от рф, помнит своих погибших героев, и заботится об их семьях", — заявил он.

По словам Тимошенко, завершить строительство нового жилья для семьи бойца планируют уже через месяц.

"Отважные люди заслуживают поддержки государства!", — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он напомнил, что расположенная в Бучанском районе Дмитровка героически пережила оккупацию войсками государства-террориста рф.

"Дмитровка вместе со своим сельским головой Тарасом Дидычем не просто пережили оккупацию, но и смогли не опускать флаг Украины с сельского совета, показывая оккупантам, что им здесь не рады!", — рассказал Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что новое жилье получат также и вынужденные переселенцы. За этот год планируется предоставить 53 тыс. квартир для 186 тыс. внутренне перемещенных лиц.

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