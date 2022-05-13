Свириденко розповіла про значення Британії для української економіки

Співпраця України та Великої Британії на сьогодні має комплексний стратегічний характер, охоплюючи низку важливих напрямків, та відіграватиме значну роль у відновленні української економіки.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі із послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.

За словами Свириденко, дії Великої Британії спрямовані, зокрема, на запобіганні глобальної продовольчої кризи шляхом сприяння експорту українського зерна, а британські компанії допомагають Україні подолати паливну кризу.

"Ми вдячні Сполученому Королівству за всі ініціативи, спрямовані на розблокування українського експорту. Не менш важливою є допомога британських компаній у забезпеченні стабільних поставок пального до України", – зазначила вона.

Окрім того, значна увага приділяється майбутній участі Британії у відновленні української економіки.

"Зокрема, обговорили її потенційні структурні зміни, що допоможуть нашій державі впоратися з усіма викликами воєнного часу. Доступ на зовнішні ринки є одним з наріжних елементів україно-британської співпраці. Тому ми вдячні Британії за ініціативу зі скасування тарифів, що практично почне діяти вже найближчими днями", – підкреслила Свириденко.

Під час зустрічі обидві сторони також обговорили важливі аспекти гуманітарної підтримки, співпраці з Британським департаментом з гарантування експортних кредитів (UK Export Finance, UKEF) і подальшого розвитку торгового співробітництва.

Як раніше зазначала Юлія Свириденко, Україна адаптується до нових логістичних реалій у транспортуванні пального.