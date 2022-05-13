У Львові вже понад 800 заявок від підприємців на релокацію – ОВА

Програма релокації підприємств як малого, так і великого бізнесу триває

Львівська область сприяє підприємцям із релокацією бізнесу, спровокованою війною. Завдяки цьому вдалося зберегти 4 312 робочих місць, повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Станом на 12 травня маємо 867 заявок від підприємців, які хочуть перевезти свій бізнес на Львівщину. 141 компанія уже це зробила, 85 з них – запрацювали у нашій області, решта – завершують підготовчі роботи", — каже голова ОВА.

Окремий напрямок – перенесення медичних закладів. Зокрема, спільними зусиллями вдалося релокувати цілу клініку "Медична Зірка", яка відтепер працює на Львівщині й надає безоплатні послуги вимушеним переселенцям.

"З Харкова, Маріуполя, Херсона та Сум – семеро лікарів переїхали на Львівщину і зараз разом працюють у медзакладі, який релокували у нашу область зі зони бойових дій. Кажуть, раніше приїжджали у Львів як туристи, а тепер знайшли тут дах над головою, роботу за фахом та відносний спокій", — прокоментував Козицький.

Голова обласної адміністрації нагадав, що програма релокації підприємств як малого, так і великого бізнесу триває. Подати заявку можна за посиланням.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що Кабінет Міністрів у квітні виділив 1,4 млрд гривень на подолання наслідків руйнувань від російської агресії в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.