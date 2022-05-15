Бігла від війни, але потрапила на ще одну: волонтер із Молдови розповіла, як почала допомагати українській армії

Волонтер колись бігла від війни з Придністров’я, а тепер допомагає українцям захищати свою країну від росіян

Жінка з окупованого Придністров’я (Молдова) після початку війни там переїхала до України, проте тепер вона її наздогнала і тут.

Дізнатися про її історію вдалося кореспондентові "Телеграфа".

Вона розповіла, що не ділить війну в Україні на два етапи, а вважає, що вона продовжується з 2014 року.

"У 14 році ми так само допомагали військовим, так само всі збирали, так само допомагали переселенцям", — розповіла волонтер.

За її словами, відчуття безвиході у неї немає, оскільки Україна сильна і вже зробила все, щоб увесь світ відвернувся від росії, а ті країни, які протягом багатьох років торгували з нею, тепер стали партнерами нашої країни.

Жінка каже, що головне чого позбавила її війна, це спокою, до того ж через війну вона не може з’їздити до мами, що залишилася на території Придністров’я.

Водночас вона зазначила, що набула розуміння того, хто насправді воює проти України.

"З нами воює не просто агресивний і незрозумілий ворог. З нами воюють люди бездушні, які не мають ні совісті, ні честі, ні культури, ні історії. Які готові топтати все, що навколо них", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, "Телеграфу" вдалося поговорити з однією з мешканок Харківської області, яка втратила маму та 42 дні провела з батьком та десятками собак зовсім поряд від лінії оборони, без можливості поповнити запаси їжі.