Бежала от войны, но попала на еще одну: волонтер из Молдовы рассказала, как начала помогать украинской армии

Волонтер из когда бежала от войны из Приднестровья, а теперь помогает украинцам защищать свою страну от россиян

Женщина из оккупированного Приднестровья (Молдова) после начала войны там переехала в Украину, однако теперь она настигла ее и здесь.

Узнать ее историю удалось корреспонденту "Телеграфа".

Она рассказала, что не делит войну в Украине на два этапа, а считает, что она продолжается с 2014 года.

"В 14 году мы точно так же помогали военным, точно так же все собирали, точно так же помогали переселенцам", — рассказала волонтер.

По ее словам, ощущения безысходности у нее нет, поскольку Украина сильная и уже сделала все, чтобы весь мир отвернулся от россии, а те страны которые на протяжении многих лет торговали с ней, теперь стали партнерами нашей страны.

Женщина говорит, что главное чего лишила ее война, это спокойствия, к тому же из-за войны она не может съездить к маме, которая осталась на территории Приднестровья.

Вместе с тем она отметила, что приобрела понимание того, кто в действительности воюет против Украины.

"С нами воюет не просто агрессивный и непонятный враг. С нами воюют люди бездушные, у которых нет ни совести, ни чести, ни культуры, ни истории. Которые готовы топтать все, что вокруг них", — сказала она.

"Телеграфу" удалось поговорить с одной из жительниц Харьковской области, которая потеряла маму и 42 дня провела с отцом и десятками собак совсем рядом от линии обороны, без возможности пополнить запасы еды.