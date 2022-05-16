На Чернігівщині у Ніжинському районі відкрито об'їзд біля зруйнованого мосту на трасі Р-67 — Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин, повідомляє Укравтодор.

Для пропуску води були встановлені труби, на дорозі — земляний насип, зверху – щебеневе покриття.

"Траса Р-67 — важливий регіональний автошлях, який проходить територією Чернігівської та Полтавської областей", — зазначили у дорожньому агентстві.

Укравтодор нагадав, що в результаті бойових дій на території Чернігівської області пошкоджено 680 км державних доріг та 23 мости. На 9 штучних спорудах дорожники вже відновили рух через тимчасові переправи.

Як повідомлялося раніше, за даними Укравтодору, через повномасштабне російське вторгнення дорожні компанії України втратили понад 200 виробничих баз, у тому числі – 40 асфальтобетонних заводів, кожен з який коштує десятки мільйонів гривень.

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