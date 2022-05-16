Україна та США посилюватимуть санкційний тиск на росію – Мінінфраструктури

На зустрічі з повіреною у справах США торкнулися й інших актуальних питань

Під час зустрічі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з повіреною у справах США Крістіною Квін сторони обговорили питання санкційної політики щодо росії, зокрема шляхи її посилення та закриття усіх лазівок для уникнення санкцій.

Про це повідомило у Facebook Міністерство інфраструктури.

Учасники торкнулися й інших актуальних питань. "Наразі наше головне завдання – підтримка та розвиток спільних логістичних проєктів, залучення коштів на відновлення українських міст та об’єктів інфраструктури", – заявив очільник відомства.

За словами міністра, сторони також обговорили шляхи вирішення паливної кризи, викликаної обстрілами росією енергетичної та транспортної інфраструктури України.

Йшлося і про бездозвільний рух перевізників пального, який вже дозволила Польща. А також – про подальшу співпрацю з західними партнерами у сфері підвищення ефективності роботи автомобільних та залізничних пунктів пропуску на західних кордонах України.

"Окрім цього, обговорено питання розвитку нових шляхів експорту зерна на зовнішні ринки, де відсутність української аграрної продукції уже створює продовольчу кризу. В цьому контексті особливу увагу приділено деблокаді портів в Одеському регіоні та залученню ООН до системного вирішення цієї проблеми", – говориться у повідомленні Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше Кубраков інформував про відвідини польського міжнародного хабу, через який проходить стратегічна допомога Україні.