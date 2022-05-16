Украина и США будут усиливать санкционное давление на россию – Мининфраструктуры

На встрече с поверенной в делах США затронули и другие актуальные вопросы

Во время встречи министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова с поверенной в делах США Кристиной Квин стороны обсудили вопросы санкционной политики в отношении россии, в частности, пути ее усиления и закрытия всех лазеек для избежания санкций.

Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры.

Участники затронули и другие актуальные вопросы. "В настоящее время наша главная задача – поддержка и развитие общих логистических проектов, привлечение средств на восстановление украинских городов и объектов инфраструктуры", – заявил глава ведомства.

По словам министра, стороны также обсудили пути разрешения топливного кризиса, вызванного обстрелами россией энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Речь шла и о безразрешительном движении перевозчиков горючего, которое уже позволила Польша. А также о дальнейшем сотрудничестве с западными партнерами в сфере повышения эффективности работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на западных границах Украины.

"Кроме этого, обсуждены вопросы развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки, где отсутствие украинской аграрной продукции уже создает продовольственный кризис. В этом контексте особое внимание уделено деблокаде портов в Одесском регионе и вовлечению ООН в системное решение этой проблемы", – говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Напомним, что ранее Кубраков информировал о посещении польского международного хаба, через который проходит стратегическая помощь Украине.