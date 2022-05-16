Громадськість обурена співпрацею української прокуратури з владою рф щодо видачі їм росіянина

"Немає жодних гарантій, що наступного разу ворогу не видадуть "Легіон Свободи" в повному складі"

Серед українського сегменту соцмереж дещо здивовані появою інформації щодо того, що вітчизняна прокуратура нібито розглядає запит від росіян щодо екстрадиції громадянина рф Віктора Панюшина. Чоловік наразі знаходиться в Україні та має статус біженця.

Опубліковані в мережі документи свідчать, що розгляд питання здійснюється відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників та Конвенції про правову допомогу та на підставі його начебто причетності до злочинного світу.

Відповідне рішення зокрема підписане заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГПУ Дмитром Власовим.

Співкоординатор правозахисної ініціативи "Правотворець" Юрій Гончаренко звертає увагу на те, що Офіс Генерального прокурора в принципі продовжує співпрацю з окупантами в контексті видачі людей, яких у Росії оголосили злочинцями.

"Неважливо ким в цьому випадку є Панюшин, тому що немає жодних гарантій, що наступного разу ворогу не видадуть "Легіон Свободи" в повному складі чи Правий Сектор, які також там визнані злочинцями.

Тим більше, що прецеденти були. У 2018 році Генпрокуратура України видала російського громадянина Тімура Тумгоєва до росії на запит її спецслужб, який отримав там 18 років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням в участі у незаконних збройних формуваннях у Сирії. Хоча насправді був членом батальйону імені шейха Мансура, який входить до складу Української добровольчої армії, і брав участь у бойових діях із листопада 2017 року", — пише Гончаренко.

Юрист згадує про ще один випадок вже за нової влади: "Україна проігнорувала рішення ЄСПЛ і передала росіянина Андрія Тарасова в Росію, де його переслідують за участь в антипутінській акції. Наразі повідомляється, що зв'язок з ним обірвався. При цьому це сталося майже перед початком повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року".

"Я читав про минуле Віктора Панюшина і цілком можу припустити, що він далеко не янгол. Проте, наприклад, в повідомленні про затримання від 29 квітня 2022 року є інформація про те, що разом з ним затримано ще кілька громадян росії відповідного роду діяльності з курської та інших сусідніх з Україною областей. І чому я не можу припустити, що "хлопки" в цих областях якось пов'язані зі ставленням частини російського криміналітету до російської агресії?, — пише Юрій Гончаренко. — На моє глибоке переконання, до перемоги над росією жодної співпраці з її державними структурами не може бути від слова взагалі, а тим більше — видачі когось ворогу. Генпрокурорка Ірина Венедиктова має дати чіткі гарантії всім, хто перебуває на території України, що цього за жодних обставин не станеться".