Общественность возмущена сотрудничеством украинской прокуратуры с властями рф по выдаче им россиянина

"Нет никаких гарантий, что в следующий раз врагу не выдадут "Легион Свободы" в полном составе"

Среди украинского сегмента соцсетей несколько удивлены появлением информации о том, что отечественная прокуратура якобы рассматривает запрос от россиян по экстрадиции гражданина рф Виктора Панюшина. Мужчина находится в Украине и имеет статус беженца.

Опубликованные в сети документы свидетельствуют, что рассмотрение вопроса осуществляется в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей и Конвенцией о правовой помощи и на основании его вроде бы причастности к преступному миру.

Соответствующее решение подписано заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГПУ Дмитрием Власовым.

Сокоординатор правозащитной инициативы "Правотворец" Юрий Гончаренко обращает внимание на то, что Офис Генерального прокурора в принципе продолжает сотрудничество с оккупантами в контексте выдачи людей, которых в рф объявили преступниками.

"Неважно, кем в этом случае является Панюшин, потому что нет никаких гарантий, что в следующий раз врагу не выдадут "Легион Свободы" в полном составе или Правый Сектор, также там признанные преступниками.

Тем более что прецеденты были. В 2018 году Генпрокуратура Украины выдала российского гражданина Тимура Тумгоева в Россию по запросу ее спецслужб, получившего там 18 лет заключения в колонии строгого режима по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях в Сирии. Хотя на самом деле был членом батальона имени шейха Мансура, входящего в состав Украинской добровольческой армии, и участвовал в боевых действиях с ноября 2017 года", — пишет Гончаренко.

Юрист упоминает еще один случай уже при новой власти: "Украина проигнорировала решение ЕСПЧ и передала россиянина Андрея Тарасова в Россию, где его преследуют за участие в антипутинской акции. Сейчас сообщается, что связь с ним оборвалась. При этом это произошло почти перед началом полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года".

"Я читал о прошлом Виктора Панюшина и вполне могу предположить, что он далеко не ангел. Однако, например, в сообщении о задержании от 29 апреля 2022 года есть информация о том, что вместе с ним задержаны еще несколько граждан России соответствующего рода деятельности из курской и других соседних с Украиной областей. И почему я не могу предположить, что "хлопки" в этих областях как-то связаны с отношением части российского криминалитета к российской агрессии?, — пишет Юрий Гончаренко. — По моему глубокому убеждению, до победі над россией никакого сотрудничества с ее государственными структурами не может быть от слова вообще, а тем более — выдачи кого-то врагу. Генпрокурор Ирина Венедиктова должна дать четкие гарантии всем, кто находится на территории Украины, что этого ни при каких обстоятельствах не произойдет".