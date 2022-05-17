Зеленський провів "продуктивні" переговори з Шольцом: деталі розмови

Німеччина й надалі продовжує підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії

Український президент Володимир Зеленський провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, обговоривши із ним ймовірність продовження тиску на російську федерацію, шляхом посилення санкцій.

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Про це у вівторок, 17 травня, президент написав на своїй сторінці у Твіттері, наголосивши, що розмова була "продуктивною".

"Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на рф, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС", – йдеться в тексті публікації Зеленського.

Публікація Володимира Зеленського в соцмережі

Що стосується Німеччини, то поки що жодних коментарів з її боку щодо переговорів із Зеленським оприлюднено не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як німецький канцлер Олаф Шольц прокоментував свої спостереження стосовно подальших планів росії щодо війни в Україні, наголосивши, що поки що він "жодних змін у настроях російського лідера путіна" не помітив.