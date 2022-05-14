кремль не змінив своїх планів щодо України: Шольц дав путіну пораду

Навіть попри значні втрати кривавий диктатор рф не змінює своїх планів щодо України

Понад два місяці триває війна в Україні, проте жодних змін у настрої російського лідера володимира путіна не спостерігається, навіть, зважаючи на те, що кремль не досягнув жодної зі запланованих цілей.

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Про це у суботу, 14 травня, у своєму черговому інтерв'ю заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, — пише портал T-online.

За словами німецького урядовця, Україну росіянам так і не вдалося завоювати, адже вона захищається з великою майстерністю, мужністю та самопожертвою.

"НАТО не вивело, а навіть посилило свої сили на східному фланзі альянсу. І альянс стане ще сильнішим, коли Фінляндія та Швеція приєднаються до нього", — сказав він.

Також Шольц додав, що російська армія зазнала значних втрат, набагато більших, аніж за десять років у Афгані.

"Поступово путін повинен усвідомити, що вихід із цієї ситуації можливий лише через порозуміння з Україною", — підсумував канцлер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що німецький канцлер Олаф Шольц міг поплатитися своєю посадою через те, що відмовив Україні у допомозі важким озброєнням задля захисту від країни-агресора.