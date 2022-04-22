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Названо дві головні цілі путіна на другому етапі війни проти України

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У путіна залишаються імперські бажання щодо України Новина оновлена 22 квітня 2022, 08:29
У путіна залишаються імперські бажання щодо України

Зовсім без "перемог" російська армія не хоче йти з поля бою

У кривавого диктатора володимира путіна залишилося ще кілька важливих цілей на другу фазу війни в Україні. Насамперед він ставить перед російською армією завдання захопити Донбас до адмінкордонів Луганщини та Донеччини.

Про це і не лише "Телеграф" дізнався із розмови з директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовим експертом Сергієм Згурцем.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На думку фахівця, зараз увага кремлівського уряду звернена на схід та південь України. Перша мета — вийти на межі Донбасу, заявивши, що "допомогли "молодим республікам". Друга — "пробитий" південний сухопутний коридор до Криму.

"Не лише задля забезпечення його водою, — пояснює Сергій Згурець, — але й з метою відрізання України від акваторій Азовського та Чорного морів".

Військовий експерт наголошує, що через такі дії російської армії Україна в майбутньому може мати значні проблеми як в економічному, так і військовому плані.

Проте перший етап війни в росії провалили, він вже практично завершився, але особливих перемог Кремлю досягти не вдалося. Згурець переконаний, що це вкотре підтверджує погане планування з боку рф — підвели і логістику, і розвідку, і підготовку особового складу.

"Головний військовий висновок зараз — росія була не готова до тих завдань, які намагалася вирішити у форматі бліцкригу", — підсумував фахівець, підкресливши, що на другому етапі Москва спробує отримати досвід з майже двох місяців війни, щоб досягти хоч якихось "політичних успіхів".

Докладніше про ймовірний розвиток війни найближчим часом можна прочитати у нашому повному інтерв’ю із Сергієм Згурцем: "Характер війни змінюється, але масштабна битва за Донбас ще не розпочалася – військовий експерт"

Також "Телеграф" розповідав, чого, на думку Олексія Арестовича, варто чекати українцям до 9 травня — сакральної для путіна дати.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Прогноз #Військовий експерт #Сергій Згурець
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