Кубраков очікує 50-відсоткового збільшення залізничних перевезень

Для відновлення обсягів експорту заплановано створити додаткові залізничні термінали

В умовах війни обсяги перевезень впали втричі, проінформував міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Водночас співпраця з європейськими партнерами дасть можливість збільшити перевезення вантажів залізницею хоча би на 50% від довоєнного рівня, додав він.

"Головне завдання зараз – запобігти світовій продовольчій кризі та врятувати український експорт. Спільно з системоутворюючими підприємствами країни ми напрацьовуємо точкові рішення для відновлення ланцюгів постачань, спільно з нашими дружніми сусідами розробляємо чисельні інфраструктурні проєкти, які розширять "вузькі місця" на кордоні та дозволять пришвидшити рух товарів", – заявив урядовець після засідання комітету Європарламенту з питань транспорту та туризму (TRAN).

За словами міністра, для збалансування довоєнних обсягів експорту уже заплановано в найближчий рік створити додаткові залізничні термінали на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Щодо автоперевезень, то саме автомобільні пункти пропуску взяли на себе основний обсяг експорту продукції з високою доданою вартістю. В цьому контексті Кубраков висловив вдячність за бездозвільний проїзд автомобільним транспортом, наданий Україні низкою європейських країн. "Це Болгарія, Угорщина, Італія, Данія, Латвія, Естонія, Литва, Словаччина, Австрія, Греція, Німеччина", – перерахував він.

Бездозвільний проїзд для гуманітарних вантажів, крім вищевказаних країн, Україні відкрили також Польща, Молдова, Чехія, Словенія, Нідерланди.

Крім цього, в умовах блокади морських портів в Чорному та Азовському морях створено Дунайський морський кластер, які включає порти, розташовані в Дунайському регіоні. Однак його потужності не можуть компенсувати заблоковані Чорноморські порти, тому Україні необхідна підтримка країн-союзників, зазначив представник уряду.

Нагадаємо, що раніше Кубраков розповів про відвідини польського міжнародного хабу, через який проходить стратегічна допомога Україні. В його роботі значну роль відіграє команда Міністерства інфраструктури, яка з перших днів займається логістикою міжнародної допомоги Україні.