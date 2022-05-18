Кубраков ожидает 50-процентного увеличения железнодорожных перевозок

Для восстановления объемов экспорта планируется создать дополнительные железнодорожные терминалы

В условиях войны объемы перевозок упали в три раза, проинформировал министр инфраструктуры Александр Кубраков. В то же время сотрудничество с европейскими партнерами позволит увеличить перевозку грузов по железной дороге хотя бы на 50% от довоенного уровня, добавил он.

"Главная задача сейчас – предотвратить мировой продовольственный кризис и спасти украинский экспорт. Совместно с системообразующими предприятиями страны мы нарабатываем точечные решения для восстановления цепей поставок, совместно с нашими дружественными соседями разрабатываем многочисленные инфраструктурные проекты, которые расширят "узкие места" на границе и позволят ускорить движение товаров", – заявил чиновник после заседания комитета Европарламента по вопросам туризма (TRAN).

По словам министра, для сбалансирования довоенных объемов экспорта уже запланировано в ближайший год создать дополнительные железнодорожные терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Что касается автоперевозок, то автомобильные пункты пропуска взяли на себя основной объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом контексте Кубраков выразил благодарность за безразрешительный проезд для автомобильного транспорта, предоставленный Украине рядом европейских стран. "Это Болгария, Венгрия, Италия, Дания, Латвия, Эстония, Литва, Словакия, Австрия, Греция, Германия", — перечислил он.

Безразрешительный проезд для гуманитарных грузов, кроме вышеуказанных стран, открыли также Польша, Молдова, Чехия, Словения, Нидерланды.

Кроме этого, в условиях блокады морских портов в Черном и Азовском морях создан Дунайский морской кластер, включающий порты, расположенные в Дунайском регионе. Однако его мощности не могут компенсировать заблокированные Черноморские порты, потому Украине необходима поддержка стран-союзников, отметил представитель правительства.

Напомним, что ранее Кубраков рассказал о посещении польского международного хаба, через который проходит стратегическая помощь Украине. В его работе значительную роль играет команда Министерства инфраструктуры, с первых дней занимающаяся логистикой международной помощи Украине.