Тимошенко: Підірваний Шестовицький міст на Чернігівщині буде відбудовано

В Чернігівській області ведуться роботи з облаштування тимчасових переправ

В Чернігівській області почалась підготовка до відбудови Шестовицького мосту, одного з 23 мостів і шляхопроводів, зруйнованих внаслідок російського вторгнення. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Міст практично знищено через бойові дії. Окупанти намагалися переправитися через річку Десна, але захисники Чернігівщини не дали їм цього зробити. Цим вдалося зупинити наступ в бік Києва. Тут поліг не один військовий командир росіян, які лізли як таргани", — розповів Тимошенко.

За його словами, після обстеження військові дали дозвіл підряднику Укравтодора розпочати розбір обваленого мосту. Невдовзі почнеться проєктування нового.

Тимошенко додав, що в Чернігівській області, яка на деякий час опинилася відрізаною від Києва, ведуться роботи з облаштування тимчасових переправ — 8 з них вже готові, ще 2 в процесі.

Також проводиться ремонт автомобільних доріг – це 680 кілометрів, які пошкодили російські снаряди та техніка.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков привітав прийняття Єврокомісією стратегічного плану "Відновлення України".