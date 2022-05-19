Тимошенко: Взорванный Шестовицкий мост в Черниговской области будет отстроен

В Черниговской области ведутся работы по обустройству временных переправ

В Черниговской области началась подготовка к восстановлению Шестовицкого моста, одного из 23 мостов и путепроводов, разрушенных в результате российского вторжения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Мост практически уничтожен из-за боевых действий. Оккупанты пытались переправиться через реку Десна, но защитники Черниговщины не дали им этого сделать. Этим удалось остановить наступление в сторону Киева. Здесь полег не один военный командир россиян, которые лезли как тараканы", – рассказал Тимошенко.

По его словам, после обследования военные дали разрешение подрядчику Укравтодора начать разбор обрушенного моста. Вскоре начнется проектирование нового.

Тимошенко добавил, что в Черниговской области, которая на время оказалась отрезанной от Киева, ведутся работы по обустройству временных переправ — 8 из них уже готовы, еще 2 в процессе.

Также производится ремонт автомобильных дорог – это 680 километров, поврежденных российскиими снарядами и техникой.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков приветствовал принятие Еврокомиссией стратегического плана "Восстановление Украины".