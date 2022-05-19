Україна та США підписали Меморандум про транспортне співробітництво

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр транспорту США Пітер Буттіджедж підписали Меморандум про транспортне співробітництво, який передбачає суттєве оновлення залізничної та дорожньої галузей України.

Про це повідомляється на сторінці Мінінфраструктури у Facebook .

Меморандум був підписаний у межах Саміту міжнародного транспортного форуму 2022, який наразі триває у Німеччині.

За словами Кубракова, укладання Меморандуму – свідчення дружніх відносин між США та Україною, що ще більше поглибить співробітництво між двома державами.

"Ми розуміємо, що працювати над відбудовою України маємо вже зараз. Своєчасне відновлення інфраструктури має ключове значення у наближенні нашої Перемоги та надзвичайно важливе у післявоєнній розбудові України. Розраховуємо на продовження всебічної підтримки американських колег у цьому питанні", – зазначив він.

Міністр також розкрив деталі підписаного документа, згідно з яким до 2030 року буде суттєво оновлено українську залізницю та модернізовано автошляхи.

"Серед ключових результатів виконання Меморандуму очікуємо оновлення всього парку локомотивів та вагонів до 2030 року, створення системи швидкого залізничного сполучення між великими містами та покращення залізничної інфраструктури, особливо у великих містах. Також у сфері наших пріоритетів у партнерстві з американськими колегами працювати над проєктами модернізації існуючих автодоріг та встановлення на них автоматичних станцій зважування", – розповів Кубраков.

Окрім того, сторони продовжать тісну співпрацю у питаннях безпеки повітряного простору, роботі приватного сектору, цифровізації обох країн та сприятимуть покращенню екології шляхом впровадження чистих технологій.