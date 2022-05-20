У ЄС хочуть покарати російських окупантів-ґвалтівників: деталі

У Європі кажуть, що винні мають бути притягнуті до відповідальності

У ЄС хочуть покарати російських окупантів, які чинили акти сексуального насильства, перебуваючи в Україні.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму Твіттері.

Він повідомив, що зі звільнених українських населених пунктів надходять повідомлення про немислимі злочини, серед яких і зґвалтування жінок та дітей. При цьому Боррель зазначив, що окупанти застосовують сексуальне насильство як зброю у війні проти України.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності. ЄС працює у всьому світі, щоб викорінити пов’язане з конфліктом сексуальне насильство", — написав він.

Як повідомлялося раніше, після звільнення частини захоплених окупантами населених пунктів у Харківській області омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що до неї почали звертатися місцеві жителі, які зазнали сексуального насильства під час перебування в окупації. За її інформацією, надходить дуже багато інформації про звірства над дітьми, наприклад в Ізюмі окупанти зґвалтували дівчаток-трійнят 9 років на очах у матері.