В ЕС хотят наказать российских оккупантов-насильников: детали

В Европе говорят, что виновные должны быть привлечены к ответственности

В ЕС хотят наказать российских оккупантов, которые совершали акты сексуального насилия находясь в Украине.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем Твиттер.

Он сообщил, что из освобожденных украинских населенных пунктов поступают сообщения о немыслимых преступлениях, среди которых и изнасилования женщин и детей. При этом Боррель отметил, что оккупанты применяют сексуальное насилие в качестве оружия в войне против Украины.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС работает во всем мире, чтобы искоренить связанное с конфликтом сексуальное насилие", — написал он.

Как сообщалось ранее, после освобождения части захваченных оккупантами населенных пунктов в Харьковской области омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что к ней начали обращаться местные жители, которые подверглись сексуальному насилию во время пребывания в оккупации. По ее информации, поступает очень много информации о зверствах над детьми, например в Изюме оккупанты изнасиловали девочек-тройняшек 9 лет на глазах у матери.