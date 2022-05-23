Свириденко в Давосі закликала Європу та Азію до повного ембарго на торгівлю з росією

"Якщо війна продовжується, значить, санкції не працюють"

До повного ембарго на імпорт та експорт з росією, відключення держави-агресора від SWIFT та припинення будь-якої співпраці з нею закликала Європу та Азію перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як повідомляє Свириденко у Facebook, про це вона заявила під час панельної дискусії "Економічна зброя: використання та ефективність санкцій".

Свириденко нагадала учасникам форуму, що санкції, які ЄС і США запровадили щодо росії у 2014 та у 2021 роках, не завадили їй три місяці тому вторгнутися в Україну.

За словами міністерки, санкції фактично не зашкодили економічному потенціалу держави-терориста, бо не торкнулися найважливіших товарів – нафти і газу. А також були введені недостатньо швидко і не всіма країнами.

"Якщо війна продовжується, значить, санкції не працюють. Має бути прийнятий наступний потужний пакет, який заблокує фінансування вбивств, які відбуваються в Україні", — зазначила Свириденко.

Через війну Україна, за прогнозами, втратить понад 30% ВВП. Морські порти залишаються заблокованими. А для розблокування потрібна допомога світу.

"Жорсткі санкції проти росії важливо запровадити якнайшвидше. Адже ця країна – не єдине джерело агресії. У різних частинах світу є й інші автократичні правителі, які чекають свого шансу напасти. Вони дивляться на путіна і бачать, як реагує вільний світ. Якщо вони бачать нас слабкими – вони атакують", — наголосила Свириденко.

Нещодавно Свириденко зазначила, що для післявоєнного відновлення України уряди країн G7 та Євросоюзу мають скасувати всі квоти та мита для українських товарів.