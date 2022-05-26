Обстріли тривають: українська авіація за добу перехопила дві крилаті ракети

У ПС ЗСУ відзвітували про успіхи за день

В українському повітряному просторі минулої доби було збито дві крилаті ракети.

Про це повідомили у пресслужбі ПС ЗСУ.

У повідомленні наголошується, що авіація росіян все ще виявляє активність, але практично не входить у небо над Україною через побоювання зіткнутися із ППО.

Однак для запусків крилатих ракет супротивник продовжує застосовувати стратегічну авіацію. Зокрема близько 20:00 удари крилатими ракетами було завдано ударів по силам ЗСУ на території Донецької та Луганської областей. Також фіксувався запуск із південного напрямку.

Зазначається, що дві крилаті ракети вдалося перехопити українським винищувачам.

Продовжує працювати і українська авіація, яка цього разу завдала авіаударів по ротно-тактичній групі окупаційних військ. Внаслідок цього було знищено живу силу та близько 10 легкоброньованих машин.

Також за день росіяни недорахувалися п’ять одиниць безпілотників "Орлан-10", які були успішно вражені протиповітряною обороною Сухопутних військ та підрозділами ППО.

Як повідомлялося раніше, радник голови ОПУ Олексій Арестович розповів про те, що окупанти досягли тактичного успіху на Донбасі, а також, що наступний місяць для українців буде непростим.