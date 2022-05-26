Розчищені дороги та тимчасові переправи допомагають вчасно доставляти гуманітарні вантажі - Укравтодор

Агентство автодоріг відновило поновлення розмітки та дорожніх знаків

Завдяки розчищенню доріг та влаштуванню тимчасових переправ українські водії значно зменшили перепробіг. Внаслідок цього першочергові гуманітарні вантажі вдається вчасно доставляти, водії менше стоять у заторах, а безпека дорожнього руху значно покращилась.

Про це розповів начальник Управління експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг Укравтодору Олег Федоренко під час круглого столу "Безпека на транспорті в умовах воєнного стану", повідомила пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України.

Для покращення безпеки на дорогах Укравтодор також відновив фіксацію порушень габаритно-вагових норм. Адже перевантажений транспорт є некерованим, його гальмівна система не працює належним чином, тому ризик ДТП збільшується.

"Перший тиждень WIM працювали у тестовому режимі: штрафи на порушників не накладалися. З 23 травня за перевищення максимально дозволених параметрів накладається штраф згідно з чинним законодавством", — сказав Федоренко.

Окрім цього, агентство автодоріг відновило поновлення розмітки та дорожніх знаків. Щорічно такі роботи проводять у лютому-березні, але через війну й обмежене фінансування заходи будуть проведені у меншому обсязі.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що за підтримки міжнародних партнерів пошкоджену інфраструктуру зможуть відбудувати упродовж двох років.