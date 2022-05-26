Расчищенные дороги и временные переправы помогают вовремя доставлять гуманитарные грузы - Укравтодор

Агентство автодорог возобновило обновление разметки и дорожных знаков

Благодаря расчистке дорог и обустройству временных переправ украинские водители значительно снизили перепробег. В результате первоочередные гуманитарные грузы удается доставлять вовремя, водители меньше стоят в пробках, а безопасность дорожного движения значительно улучшилась.

Об этом рассказал начальник Управления эксплуатационного содержания и безопасности автомобильных дорог Укравтодора Олег Федоренко во время круглого стола "Безопасность на транспорте в условиях военного положения", сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Для улучшения безопасности на дорогах Укравтодор также восстановил фиксацию нарушений габаритно-весовых норм. Ведь перегруженный грузовой транспорт является неуправляемым, его тормозная система не работает должным образом, поэтому риск ДТП увеличивается.

"Первую неделю WIM работали в тестовом режиме: штрафы на нарушителей не налагались. С 23 мая за превышение максимально разрешенных параметров налагается штраф по действующему законодательству", — сказал Федоренко.

Кроме того, агентство автодорог возобновило обновление разметки и дорожных знаков. Ежегодно такие работы проводятся в феврале-марте, но из-за войны и ограниченного финансирования мероприятия будут проведены в меньшем объеме.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что при поддержке международных партнеров поврежденную инфраструктуру смогут отстроить в течение двух лет.