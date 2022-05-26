Технічну воду для Миколаєва перевіряють та знезаражують 24/7

Очисні споруди міста захищені від ворожих обстрілів настільки, наскільки це можливо

Технічна вода, що надходить до централізованої системи водопостачання Миколаєва з Дніпро-Бузького лиману проходить належний лабораторний контроль та ретельне знезараження на очисних спорудах. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

"З лиману вода поставляється до очисних споруд МКП "Миколаївводоканал" і проходить там систему очищення в фільтрах, а також систему знезараження та зниження каламутності для того, щоб вона була придатна для використання у побуті. Вода підходить для прибирання приміщення, миття посуду, прання та щоб прийняти душ", — сказав директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко.

Очисні споруди міста захищені від ворожих обстрілів настільки, наскільки це можливо. А співробітники лабораторії працюють цілодобово, щоб постійно контролювати процес знезараження води.

За словами начальниці лабораторії Валентини Андрєєвої, вода у централізованій системі постачання містить в рази більше хлоридів, мінеральних солей, сульфатів, у ній в рази вище загальна жорсткість та окиснюваність.

"Кожного разу ми додаємо відповідні дози хлору у воду для її знезараження, щоб далі у бактеріальному відношенні отримати безпечну воду", — пояснила Андрєєва.

Очищення води проводять відповідно до технічнологічного процесу. Він займає від чотирьох і більше годин в залежності від швидкості фільтрації.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що для відновлення водопостачання у Миколаєві забезпечили водозабір з Південного Бугу та 14 артезіанських свердловин.