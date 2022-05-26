Техническую воду для Николаева проверяют и обеззараживают 24/7

Очистные сооружения города защищены от вражеских обстрелов настолько, насколько это возможно

Техническая вода, поступающая в централизованную систему водоснабжения Николаева из Днепро-Бугского лимана, проходит надлежащий лабораторный контроль и тщательное обеззараживание на очистных сооружениях. Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

"Из лимана вода поставляется в очистные сооружения МКП "Николаевводоканал" и проходит там систему очистки в фильтрах, а также систему обеззараживания и снижения мутности для того, чтобы она была пригодна для использования в быту. Вода подходит для уборки помещения, мытья посуды, стирки и принятия душа", — сказал директор "Николаевводоканала" Борис Дуденко.

Очистные сооружения города защищены от вражеских обстрелов настолько, насколько это возможно. А сотрудники лаборатории работают круглосуточно, чтобы постоянно контролировать процесс обеззараживания воды.

По словам начальницы лаборатории Валентины Андреевой, вода в централизованной системе снабжения содержит в разы больше хлоридов, минеральных солей, сульфатов, в ней в разы выше общая жесткость и окисляемость.

"Каждый раз мы добавляем соответствующие дозы хлора в воду для обеззараживания, чтобы дальше в бактериальном отношении получить безопасную воду", — пояснила Андреева.

Очистку воды проводят в соответствии с технологическим процессом. Он занимает от четырех и более часов в зависимости от скорости фильтрации.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для восстановления водоснабжения в Николаеве обеспечили водозабор из Южного Буга и 14 артезианских скважин.