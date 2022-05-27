Гарний симптом — експерт розповів, навіщо росія притягла на війну старі танки Т-62.

Експерт розкрив, що означає поява Т-62 на українському півдні

Російські окупанти продовжують перекидати техніку в Україну, прагнучи покращити свої позиції. Так, як повідомляє прес-служба Запорізької ОДА, в районі Мелітополя була помічена колона, сформована з понад сорока одиниць техніки, а на Запорізькому напрямку з’явився танковий батальйон із застарілих танків Т-62.

Військовий експерт та історик Андрій Харук у своєму Facebook розповів, що це може означати.

П’ятидесятирічний недотанк

За словами Андрія Харука, Т-62 – це досить дивний танк, який з’явився як спрощена альтернатива більш перспективному Т-64, на основі останнього народилися Т-72, Т-80 і Т-84У "Оплот".

"На відміну від революційного на ті часи Т-64, Т-62 був зроблений максимально простим для освоєння рядовим складом, єдиною новинкою в порівнянні з попереднім Т-55, на танку була 115-мм гладкоствольна гармата. Проте заряджання гармати залишилося ручним, тому на Т-62 екіпаж складається з 4 людей, а не 3 — довелося додати заряджаючого", — говорить про єдине поліпшення танка експерт.

У такому вигляді розпочали виробництво танка у 1962 році і продовжували до 1975-го. Вже у 1983-1985 роках частина Т-62 пройшли модернізацію. На танки, що отримали назву Т-62М, була встановлена нова система управління вогнем з лазерною дальністю і балістичним комп’ютером, комплекс керованої зброї з протитанковими ракетами, що випускаються через ствольні знаряддя і потужніший двигун в 620 кінських сил замість 580.

Т-62М у Мелітополі

"Підсилили захищеність, у тому числі завдяки установці додаткових накладок перед вежею — за характерну форму їх звані "брежневські брови". Судячи з фото, у тимчасово окупований Мелітополь привезли саме Т-62М", — уточнює Андрій Харук.

Настання на Миколаїв не буде – танки Т-62 привезли для захисту

Незважаючи на застарілість, Т-62 активно використовувалися в агресіях Росії в Чечні, Грузії та Сирії, а в 2018 танки з кримської бази зберігання брали участь в чергових російських навчаннях. Тобто, як вважає експерт, вторгнення в Україну готувалося кілька років і в Крим перекидали і стару техніку для створення баз зберігання для майбутньої війни.

"За деякими даними в Мелітополь доставили 37 танків Т-62М, чого вистачить для укомплектування 1 танкового батальйону. Про що свідчить це пересування? Очевидно, для наступу на українські позиції, насичені "Стугнами", "Джавелінами" та іншими "Панцерфаустами" ці старі танки не годяться — на полі бою вони не витримають і кілька хвилин, а ось для оборони можуть стати в нагоді, навіть якщо їх вкопати в землю, тобто поява на Південному фронті танків Т-62М — це, на мою думку, не тільки свідчення втрат армії немитої, але й показник готовності її перейти до оборони, відмовившись (принаймні на якийсь час) від наступальних дій на цьому напрямі", — резюмує Андрій Харук, прогнозуючи різку зміну стратегії росії на південному фланзі.

Ось уже 93-й день Україна чинить опір агресії Росії, найбільш важкі бої продовжуються на Донбасі, де напередодні ЗСУ залишили місто Червоний Лиман, а через пошкодження водопроводу більше десятка населених пунктів залишилися без води.