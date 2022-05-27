Обсяг гумдопомоги від початку війни перевищив 400 тис. тонн – Тимошенко

Загалом в Україні звільнено від російських окупантів 1016 населених пунктів

Загальна кількість гуманітарної допомоги від початку війни сягнула понад 400 тис. тонн. Лише за добу 26 травня гуманітарний штаб забезпечив більше 3 тис. тонн допомоги: продуктів харчування, одягу, медикаментів, товарів військового призначення, засобів гігієни, меблів, транспортних засобів.

Про це розповів під час брифінгу заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Загалом в Україні звільнено від російських окупантів 1016 населених пунктів. Нацполіція відновила роботу у 650 з них, Укрпошта — у 821. Послуги мобільного зв'язку та інтернету відновлено на 76%. Активна ліквідація наслідків руйнації триває, попри нищівні удари ворога.

"Комунальні служби, дорожники та ДСНС працюють 24/7, щоб якомога скоріше дати людям можливість жити в звичних умовах. Але не все відразу — поступово ми відремонтуємо все, що знищила війна", — сказав Тимошенко.

Київщина. Завершено відновлення електро- та газопостачання, проведено ремонтно-відновлювальні роботи та забезпечено послугами з водопостачання та водовідведення споживачів у 123 населених пунктах, які залишилися без води внаслідок бойових дій.

Харківщина. У Харкові відновлене газопостачання ще 618 споживачам і електропостачання – 350-ти. На Салтівці триває ремонт мереж водопостачання. За добу у семи районах міста закрито 60 вікон та відремонтовано 15 покрівель.

У місті Мерефа та селах Мала Данилівка, Кулиничі, Благодатне 500 споживачів отримали доступ до електроенергії. У Бугаївці заживлено близько 10 тис. жителів.

Сумщина. В Охтирському районі продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи на мережах газопостачання. В Охтирці проведено прибирання вулично-дорожньої мережі

Об'єкти водопостачання та водовідведення Охтирки та Тростянця оглянули представники швейцарської гуманітарної місії з метою надання місцевим водоканалам допомоги.

На частині доріг області ліквідовано ямковість.

Житомирщина. У Чоповицькій територіальній громаді почали розмінування території. У Житомирі розчищають завали біля зруйнованих будинків. У міській лікарні №2 комунальники замінили вікна.

Чернігівщина. До ямкового ремонту на ділянці траси Р-69 залучено 16 одиниць техніки. На трасі М-01 влаштовують основу із ґрунту, використано майже дві тонни щебенево-піщаної суміші. Біля Бобровиці проведено відновлювальні роботи на лінії електропередач.

Нагадаємо, за словами заступника керівника ОП, в Україні створять довідник відбудови міст. Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери готують його проєкт, в якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення.