Объем гумпомощи с начала войны превысил 400 тыс. тонн – Тимошенко

Всего в Украине освобождены от российских оккупантов 1016 населенных пунктов

Общее количество гуманитарной помощи с начала войны достигло более 400 тысяч тонн. Только за сутки 26 мая гуманитарный штаб обеспечил свыше трех тысяч тонн помощи: продуктов питания, одежды, медикаментов, товаров военного назначения, средств гигиены, мебели, транспортных средств.

Об этом рассказал на брифинге заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Всего в Украине освобождены от российских оккупантов 1016 населенных пунктов. Нацполиция возобновила работу у 650 из них, Укрпошта — в 821. Услуги мобильной связи и интернета возобновлены на 76%. Активная ликвидация последствий разрушения продолжается, несмотря на сокрушительные удары врага.

"Коммунальные службы, дорожные и ГСЧС работают 24/7, чтобы как можно скорее дать людям возможность жить в привычных условиях. Но не все сразу — постепенно мы отремонтируем все, что уничтожила война", — сказал Тимошенко.

Киевщина. Завершено восстановление электро- и газоснабжения, проведены ремонтно-восстановительные работы и обеспечены услугами по водоснабжению и водоотводу потребители в 123 населенных пунктах, оставшихся без воды вследствие боевых действий.

Харьковщина. В Харькове восстановлено газоснабжение еще 618 потребителям и электроснабжение – 350-ти. На Салтовке идет ремонт сетей водоснабжения. За сутки в семи районах города закрыты 60 окон и отремонтированы 15 кровель

В городе Мерефа и селах Малая Даниловка, Кулиничи, Благодатное 500 потребителей получили доступ к электроэнергии. В Бугаевке запитаны около 10 тыс. абонентов.

Сумщина. В Ахтырском районе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на сетях газоснабжения. В Ахтырке проведена уборка улично-дорожной сети.

Объекты водоснабжения и водоотведения Ахтырки и Тростянца осмотрели представители швейцарской гуманитарной миссии с целью предоставления местным водоканалам помощи.

На части дорог области ликвидирована ямочность.

Житомирщина. В Чоповицкой территориальной громаде начали разминирование территории. В Житомире расчищают завалы у разрушенных домов. В городской больнице №2 коммунальщики заменили окна.

Черниговщина. К ямочному ремонту на участке трассы Р-69 привлечены 16 единиц техники. На трассе М-01 укладывается основание из грунта, использовано почти две тонны щебеночно-песчаной смеси. Возле Бобровицы проведены восстановительные работы на линии электропередач.

Напомним, по словам заместителя руководителя ОП, в Украине будет создан справочник восстановления городов. Украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры готовят его проект, в котором будут собраны лучшие мировые примеры качественных общественных пространств и описаны правила их создания.