По вуха в кредитах: відомий генерал пояснив, за що росіяни йдуть воювати в Україну (відео)

Росіянам, що записалися до війська і пішли воювати в Україну, влада пообіцяла допомогти в погашенні іпотеки і кредитів

Російські військові, що вторглися в Україну і потрапили в полон до українських захисників, в основній своїй масі є неблагополучними особами, обтяженими набраними кредитами та іпотеками, які не в змозі оплачувати своєю роботою і заради виплати яких і відправилися нищити українців.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" "кіборг", що успішно керував обороною Миколаєва на початку широкомасштабного вторгнення, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.

"Це бидло.Скільки ми опитали полонених — у кожного полоненого там іпотека, у кожного полоненого є кредити. Це люди, які не знайшли себе в нормальній галузі, не знайшли роботу в нормальних місцях, вони всі пішли в армію", — розказав він.

Генерал-майор додав, що самі полонені росіяни себе називають "покидьками суспільства".

Марченко також роз'яснив мотивацію росіян, що йдуть воювати проти України.

"Це просто бидло, яке зібрали та пообіцяли державну програму по погашенню іпотеки, от вони зібралися та пішли на нашу землю крушити", — пояснив генерал.

Він також відмітив, що матеріальний стан та умови проживання на батьківщині більшості загарбників украй низький, адже їх сильно дивувало, що у багатьох українців навіть у селах є сучасна техніка, гаряча вода та туалети в будинках.